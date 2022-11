Inter, allenamento in vista del Bologna… Con uno spettatore speciale!

Ultimo allenamento per l’Inter in vista della partita di domani contro il Bologna, dove i nerazzurri saranno chiamati a riscattare il pesante tonfo di domenica contro la Juventus. Una seduta, quella di oggi, che ha visto la presenza di uno spettatore speciale.

OSPITE D’ECCEZIONE – L’Inter si prepara per la gara di domani contro il Bologna, con l’ultimo allenamento in vista del match di San Siro. La squadra di Simone Inzaghi ha svolto la rifinitura alla presenza di un ospite speciale. Ovvero Andrea Ranocchia, che ha da poco annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo il grave infortunio subito nella gara contro il Napoli di inizio campionato. Una presenza che, si spera, possa essere di buon auspicio per domani sera.