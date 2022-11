Inter, i giocatori in prestito da seguire nell’infrasettimanale: uno già in campo

È iniziata a partire da questa sera la quattordicesima giornata della Serie A, nella quale l’Inter sarà impegnata alle 20.45 di domani contro il Bologna a San Siro. Ma non solo. Ci sono anche numerosi giocatori di proprietà nerazzurra in prestito tra i campionati italiani e l’estero. Ecco una rapida guida per poterli seguire in questo turno infrasettimanale

SERIE A – Oltre alla sfida tra Inter e Bologna che vedrà i nerazzurri impegnati domani a San Siro, sono diverse le partite in questo turno infrasettimanale nelle quali saranno protagonisti i giocatori nerazzurri in prestito. Soprattutto in Italia, ma anche all’estero. Per quanto riguarda la Serie A è già in campo in questi minuti Martin Satriano nella difficile trasferta per l’Empoli contro il Napoli. Non sarà invece ancora una volta della partita Ionut Radu con la Cremonese che affronta il Milan alle 20.45. Chiudono gli impegni nel campionato italiano Valentino Lazaro e Lorenzo Pirola, entrambi in campo domani alle 20.45 in Torino–Sampdoria e Fiorentina-Salernitana. Mentre non ci sarà giovedì in Lazio-Monza Stefano Sensi dopo il grave infortunio subito nell’ultima gara.

CAMPIONATI ESTERI – Spostandoci invece all’estero, saranno soltanto due i giocatori in campo in questo turno infrasettimanale. Il primo è Darian Males. L’attaccante di proprietà Inter in prestito al Basilea sarà in campo domani contro il Lucerna alle ore 20.00. L’altro è Sebastiano Esposito, il cui prestito con la maglia dell’Anderlecht sta andando in modo tutt’altro che positivo. Da capire se giovedì alle 20.45 avrà la sua occasione in Coppa del Belgio contro il Lierse Kempenzonen.

Martin Satriano – Napoli-Empoli (martedì 8 novembre alle ore 18.30)

Lorenzo Pirola – Fiorentina-Salernitana (mercoledì 9 novembre alle ore 20.45)

Valentino Lazaro – Torino-Sampdoria (mercoledì 9 novembre alle ore 20.45)

Darian Males – Lucerna-Basilea (mercoledì 9 novembre alle ore 20.00)

Sebastiano Esposito – Lierse Kempenzonen-Anderlecht (giovedì 10 novembre alle 20.45)