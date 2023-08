Monza-Milan, scintille in campo: coinvolto (anche) Gagliardini

Monza-Milan sta andando in scena per il Trofeo Silvio Berlusconi ed è ferma sull’1-1. Scintille in campo tra Gagliardini e un rossonero. il pubblico ha rumoreggiato. Ecco cos’è accaduto.

SCINTILLE − Monza-Milan è ancora in corso per il Trofeo Silvio Berlusconi. Al 59′ gli animi si sono accesi, perché Roberto Gagliardini ha commesso fallo su Rafael Leao che rialzandosi ha reagito spingendo di forza l’ex nerazzurro. A dividerli ci ha pensato un altro ex dell’Inter, ovvero Danilo D’Ambrosio. Entrambi sono stati ammoniti e il pubblico rossonero presente non ha apprezzato l’intervento di Gagliardi e ha rumoreggiato parecchio.