Di Lorenzo, l’Inter si allontana: un fattore lo avvicina alla Juventus – TS

Il nome di Giovanni Di Lorenzo sta scaldando il mercato negli ultimi giorni, dopo la rottura totale con l’ambiente Napoli. L’esterno è accostato all’Inter e non solo. Ma, secondo Tuttosport, un fattore lo avvicinerebbe principalmente alla Juventus.

COMPETIZIONE ALTA – Il nome di Giovanni Di Lorenzo fa gola a molti dopo la rottura del giocatore con l’ambiente Napoli. L’esterno destro indossa la maglia dei partenopei dal 2019, ma l’ultima stagione – conclusasi disastrosamente con il decimo posto e la mancata qualificazione alle coppe europee – ha portato il giocatore a scontrarsi apertamente con l’ambiente. Tanto da richiedere la cessione ed essere subissato di fischi nella partita conclusiva del campionato, in casa contro il Lecce. Non mancano le squadre interessate all’ex Empoli: tra queste anche l’Inter. Ma, ad affondare il colpo, potrebbe essere invece la Juventus.

FATTORE PRINCIPALE – Ad avvicinare Giovanni Di Lorenzo alla Juventus – e allontanarlo quindi dall’Inter – sarebbe principalmente la presenza di Cristiano Giuntoli nel club bianconero. Proprio il dirigente aveva infatti portato l’esterno dall’Empoli al Napoli nel 2019 e proprio lui potrebbe ridargli quella fiducia che ora al giocatore sembra mancare. Altri due fattori riguardano la UEFA Champions League e il Mondiale per Club, che andrebbero a escludere già altre possibili ipotesi come il Milan (che non parteciperà alla competizione FIFA) e la Roma (che non parteciperà a entrambe le competizioni).

Di Lorenzo, più Juventus che Inter. Ma trattativa complicata

SITUAZIONE COMPLESSA – In ogni caso, la situazione di mercato di Giovanni Di Lorenzo è particolarmente complessa. Primo, perché il nazionale italiano ha firmato proprio lo scorso anno un rinnovo contrattuale fino al 2028 con opzione per il 2029. Secondo, perché – proprio forte del suo status contrattuale – Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di fare sconti a nessuno – tantomeno a Inter e Juventus – e lo lascerebbe partire soltanto per una cifra pari a 20-25 milioni di euro. Giudicata fuori mercato da entrambe le squadre, che al momeno non sono intenzionate a fare un investimento simile per Di Lorenzo.

