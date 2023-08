Ausilio: «Inter, serve un profilo che segni. Quando? Penso entro…»

Ausilio, dopo quanto riferito in merito alla vicenda Lukaku, ha parlato anche in generale dell’attaccante che l’Inter sta cercando. Novità in vista? Le parole del direttore sportivo nerazzurro.

ATTACCANTE − Piero Ausilio, a Sportmediaset, ha parlato così dell’attaccante che l’Inter sta cercando: «Noi cerchiamo di prendere un giocatore che faccia gol. Il quando adesso non è programmabile, stiamo lavorando su più strade. Cercheremo di individuare il giocatore che più si addica al gioco dell’allenatore. Ma soprattutto che sia uno che venga e che faccia gol. Scelte le faremo e faremo quella giusta. Lo aggiungeremo entro penso l’inizio del campionato. Per il bene dell’Inter e per far vincere le partite all’Inter».