Lautaro Martinez, cessione Inter non da escludere. Ma mancano pretendenti! – TS

La situazione del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter è sempre calda in casa nerazzurra, dopo il polverone alzato dall’agente del giocatore, Alejandro Camano. Secondo Tuttosport una cessione non è da escludere, anche se le pretendenti non abbondano di certo.

SITUAZIONE CONTRATTUALE – La situazione di Lautaro Martinez con l’Inter continua a complicarsi. Dopo i 24 gol in questo campionato che lo hanno portato, da capitano, ad alzare la coppa del ventesimo scudetto, il focus si è spostato sulla questione del rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026. Con tanto di adeguamento che lo porterebbe a guadagnare di più, rispetto ai 6,5 milioni attuali. Le cifre divergono in base alle fonti, ma è abbastanza certo che la distanza sia di 4-5 milioni, con l’Inter che offre al giocatore una base fissa di 8/8,5 milioni di euro e la richiesta che parte dai 12 a salire. Cifre uscite negli scorsi giorni e non smentite né dal capitano nerazzurro, né dal suo agente, Alejandro Camano.

RINNOVO O CESSIONE – Ecco perché, in base ai prossimi incontri in programma tra la dirigenza e l’agente del giocatore, Lautaro Martinez si trova ora a un bivio. Da una parte il rinnovo, ipotesi che al momento è quella perseguita da tutte le parti in gioco. O la cessione. Sebbene in casa nerazzurra non sia escluso di voler anche attendere dopo la fine del mercato estivo, facendo grande affidamento sulla professionalità dell’argentino, per eventualmente proseguire i contatti per il rinnovo anche verso il prossimo periodo tra autunno e inverno. Altrimenti si dovrà per forza di cose lavorare a una cessione, sebbene non sia una strada così semplice.

Lautaro Martinez via dall’Inter? Mancano le pretendenti!

UNICA OPZIONE – Lo stesso Lautaro Martinez ha infatti escluso, come riporta Stefano Pasquino di Tuttosport, l’ipotesi di un passaggio in Premier League. Un campionato che l’argentino non considera infatti adatto alle sue caratteristiche. La Liga sarebbe il suo sogno in caso di addio all’Inter, ma anche qui la situazione è complicata: il Real Madrid ha infatti ingaggiato Mbappé e in attacco non ha più bisogno di grossi investimenti, mentre il Barcellona è in una situazione economica disastrosa e non ha le risorse per imbastire un’operazione da almeno 100 milioni di euro. Resterebbe, dunque, un’unica opzione per Lautaro Martinez: il PSG, che di certo potrebbe ricoprirlo d’oro – come già Milan Skriniar prima di lui – ma sarebbe un downgrade in termini di competitività e, soprattutto, di passione e amore da parte dei tifosi.

Fonte: Stefano Pasquino, Tuttosport