Minotti: «Sensi all’Inter serviva in mezzo. Infortunio brutta notizia»

Lorenzo Minotti

Sensi si è nuovamente infortunato ieri, nel prepartita di Fiorentina-Inter. L’ex difensore Lorenzo Minotti, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, parla di come il nuovo stop del centrocampista può frenare alcuni piani di Conte.

NUOVO GUAIO – Per Lorenzo Minotti non c’è stato problema nel fare turnover, per Inter e Juventus, nonostante i tempi supplementari. Ma c’è una situazione aggiuntiva: «Il turnover? Sono rischi calcolati, ma dopo una serie di partite in campionato ravvicinate era giusto ruotare e convincere la rosa. Soprattutto alla vigilia di una grande partita. Per l’Inter la brutta notizia è l’infortunio di Stefano Sensi, che si è fermato nel riscaldamento. Doveva ritrovarlo, proprio per trovare certe qualità in mezzo al campo che a volte mancano».