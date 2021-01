De Grandis: «Inter-Juventus, non tantissimi problemi dai supplementari»

Stefano De Grandis

Inter-Juventus si avvicina: fra tre giorni sarà derby d’Italia. Ieri le due squadre si sono qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia, ma solo dopo i tempi supplementari. Stefano De Grandis, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha commentato le energie “extra” spese dalle due squadre.

POCHI PROBLEMI – Trenta minuti in più ieri, visto il robusto turnover (intero o parziale), non sono un problema per Stefano De Grandis in vista di Inter-Juventus. Questo il pensiero del giornalista: «Quanto influiranno i tempi supplementari domenica? Non tantissimo, secondo me, perché sono due squadre che hanno fatto rifiatare molto i titolari. Ci sta in Coppa Italia, visto che sia il Milan sia l’Inter sia la Juventus sono andate ai supplementari. Vuol dire che, tutto sommato, sono squadre alternative: non vale tanto il discorso della fatica, se non per i pochi titolari che hanno giocato».