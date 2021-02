Minotti: «Conte dalle delusioni ha preso un vantaggio. Inter formidabile»

Lorenzo Minotti

Minotti, ospite di “23” su Sky Sport, ha detto la sua sulla gestione dell’Inter da parte di Conte. Secondo l’ex difensore adesso i nerazzurri possono sfruttare il non essere nelle coppe, col tecnico in grado di far rendere la squadra al 100%.

DI NECESSITÀ VIRTÙ – Il giudizio di Lorenzo Minotti è tendenzialmente positivo: «Antonio Conte sta dimostrando quello che tutti ci aspettavamo. Le delusioni europee, sia dell’anno scorso sia di quest’anno, hanno un po’ rallentato l’inserimento di Conte all’Inter, però la sua mano è indelebile. Credo che da una delusione forte, come è stata l’ennesima eliminazione in Champions League, si è portato a casa un vantaggio notevole. Adesso l’Inter può giocare esclusivamente il campionato. Credo che l’Inter adesso difficilmente sarà raggiungibile, proprio perché quando può preparare con una settimana intera le partite abbiamo visto che prestazioni è in grado di fare. Poi Conte credo che adesso abbia fatto sintesi di tutto quello che aveva, nel senso che è tornato un po’ sul vecchio modulo che aveva portato l’anno scorso a una partenza a razzo. Adattando le caratteristiche di Christian Eriksen e Ivan Perisic, che hanno portato a un qualcosa di formidabile».