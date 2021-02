VIDEO AMARCORD – Zanetti eurogol, per l’Inter pari cruciale con la Roma

Javier Zanetti (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 febbraio 2008. A San Siro si gioca una sfida scudetto in anticipo. Al vantaggio di Totti risponde Zanetti con un eurogol.

ZANETTI ALL’ULTIMO RESPIRO! – Il 27 febbraio 2008 a San Siro si gioca Inter-Roma. Che, come la stagione precedente, è la vera sfida scudetto. I giallorossi partono forte, desiderosi di recuperare punti in classifica ai nerazzurri. Sarà una sfida decisa dai capitani delle due squadre. Al 38′ Francesco Totti porta in vantaggio la Roma, con un bel sinistro al volo da dentro l’area, in anticipo sul difensore su cross dalla sinistra. La squadra di Luciano Spalletti è nettamente più in palla, ma si rovinerà i piani da sola. All’84’ Philippe Mexes, già ammonito, riceve il secondo giallo lasciando i compagni in dieci. E quattro minuti dopo l’Inter trova il pareggio. Un cross dalla sinistra viene respinto fuori area, Javier Zanetti si avventa sul pallone e trova un meraviglioso destro al volo. La sfida finisce 1-1, rinviando eventuali discorsi di scudetto. Poi si sa com’è finita… Rivediamo gli highlights nel video YouTube di “Nicola Mele”: