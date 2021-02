Lombardo: «Conte e Marotta stanno gestendo l’Inter. Ora arriva il bello»

Marco Lombardo

Per Marco Lombardo sono Conte e Marotta i veri gestori dell’Inter, dato che Suning da diversi mesi non è presente con Steven Zhang o altri a Milano. Il giornalista, ospite di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, ha parlato del periodo in arrivo.

MOMENTO DECISIVO – Dopo la vittoria nel derby adesso arriva il Genoa. Per Marco Lombardo bisogna tenere la concentrazione massima: «L’Inter non ha una partita facile, checché si dica. Gioca con una squadra che non perde da sette partite, che da quando è arrivato Davide Ballardini ha svoltato e ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato. Quello che diceva Antonio Conte la settimana scorsa è vero: adesso arriva il bello. Tutti dicono che Genoa e Parma sono due partite facili, ma vediamo».

IN CRESCITA – Lombardo parla delle vicende societarie dell’Inter: «Con Conte sono stato abbastanza critico, certe cose non mi sono piaciute. Però devo dire una cosa: da quando la situazione societaria è precipitata, e quindi è stato detto che il mercato non si fa e deve giocare con quelli che ha, si è messo il cuore in pace. Insieme a Giuseppe Marotta hanno gestito la società, perché il presidente non c’è. La cosa lampante è la gestione della squadra: sapete che nel calcio i giocatori che non ricevono gli stipendi diventano particolarmente suscettibili. In questo caso la squadra si è comportata in maniera professionalissima, ha ritrovato giocatori e da gennaio in poi Conte 8+».