Il Ministro dello Sport dell’Arabia Saudita: «Due titani si sfidano a Riyadh»

TITANI – Il Ministro dello Sport dell’Arabia Saudita, Abdul Aziz ha dato il benvenuto con un tweet a Inter e Milan in vista della finale di Supercoppa italiana di stasera: «Due titani della magnifica Milano sono ora rivali a Riyadh. Siamo molto orgogliosi di ospitare una delle più prestigiose partite di calcio. A tutti i partecipanti, vi auguro di godervi l’Arabia Saudita!». Un’occasione per il paese di mettersi in mostra nel mondo del calcio dopo l’apparizione ai Mondiali in Qatar di quest’anno.