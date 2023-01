Milan-Inter, Mkhitaryan può essere il grimaldello chiave del centrocampo

Henrikh Mkhitaryan partirà titolare nella sfida di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter (stasera alle 20). L’armeno avrà un ruolo chiave nel centrocampo nerazzurro.

MEDIANA DI QUALITÀ – Milan-Inter di stasera vedrà Henrikh Mkhitaryan partire titolare nel centrocampo nerazzurro (qui le ultime sulla probabile formazione). Con Marcelo Brozovic ancora assente (ma in panchina), le chiavi della manovra rimarranno in mano a Hakan Calhanoglu. Che sarà quindi affiancato da Nicolò Barella a destra e dall’armeno a sinistra. Per il numero 22 nerazzurro sarà il primo derby da titolare (nell’andata di campionato subentrò nella ripresa), e sarà chiamato a svolgere un ruolo di fondamentale importanza nella sfida di Supercoppa Italiana.

COMPITO CHIAVE – Con questi nomi, l’Inter affronterà il Milan con un centrocampo di assoluta qualità. E proprio Mkhitaryan avrà l’incarico di far pesare il maggior tasso tecnico dei nerazzurri. Infatti, negli ultimi derby, la squadra di Simone Inzaghi ha spesso faticato a superare la mediana rossonera. Ed è qui che l’armeno dovrà fare la differenza. In fase di possesso, dovrà essere l’uomo che crea superiorità e vanifica il pressing degli avversari. Per riuscirci dovrà essere supportato adeguatamente dai compagni, ovviamente. Ma Mkhitaryan ha già dimostrato di saper leggere meglio di tutti i ritmi del gioco. E la sua esperienza servirà quindi all’Inter per scardinare la resistenza del centrocampo del Milan, che nei derby recenti è stata la mossa chiave degli uomini di Stefano Pioli. Come fatto già nel derby di andata in campionato, quando il 22 subentrò al 63′ a Barella, dando un volto nuovo alla mediana nerazzurra. E stasera dovrà farlo già dal 1′, annullando da subito la baldanza si Sandro Tonali e compagni.