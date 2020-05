Milito: “22 all’Inter? Orlandoni gentile”. Lui risponde: “Me l’hai rubato!”

Milito è ospite di Alessandro Cattelan in “EPCC Live” in onda questa sera su Sky Uno. L’attaccante decisivo per la conquista del Triplete da parte dell’Inter, in collegamento video, è protagonista di un curioso siparietto con Paolo Orlandoni, anche lui ospite

DIECI ANNI DAL TRIPLETE – Diego Milito dall’asado alla scelta del numero 22 all’arrivo a Milano: «Si dice che tu mangiassi e basta nelle grigliate di squadra, è vero? Io aiutavo Walter Samuel nella preparazione dell’asado (tutti smentiscono. Ride, ndr.). 22 litigato con Orlandoni? No, alla fine no. E’ stato molto gentile, non me l’ha fatto pesare quando sono arrivato all’Inter». L’ex portiere dell’Inter risponde scherzosamente: «Me l’hai rubato, Diego!».