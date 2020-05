Materazzi show: “Chi ha fatto il Triplete, Inter o Juventus? Inciuci…”

Materazzi è uno dei nove “eroi” del Triplete ospiti di “E poi c’è Cattelan LIVE”, trasmissione condotta dal tifoso nerazzurro Alessandro Cattelan, su Sky Uno. L’ex difensore dell’Inter si è prestato alla sfida quiz tra il conduttore e Ilaria D’Amico, giornalista di “Sky” e compagna del portiere della Juventus Gianluigi Buffon

SEMPRE IN CLIMA PARTITA – Marco Materazzi si “schiera” dalla parte di Alessandro Cattelan: «Giuro che te la faccio molto molto facile, ti faccio vincere! Allora, quale squadra italiana ha fatto il Triplete? A Juventus, B Inter, C Milan. Pensa bene, eh? (Cattelan ovviamente indovina e Ilaria D’Amico riprende scherzosamente Matrix per l’inciucio, ndr) Ne ho visti di peggio di inciuci, Ilaria! Questo è buono».