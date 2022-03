Il Milan passa al Maradona: Napoli battuto. Diavolo capolista, Inter a -2*

Termina 0-1 Napoli-Milan. Match molto intenso al Maradona con i rossoneri che passano ad inizio ripresa. Diavolo in testa da solo. Inter seconda ma con una gara ancora da recuperare

DI MISURA − Serata di gala al Maradona tra Napoli e Milan, appaiate in classifica a quota 57 punti. Match molto intenso sin dai primi minuti ma scarseggiano le occasioni da rete. I protagonisti sono quelli auspicati alla vigilia: Victor Osimhen da un lato e Rafael Leao dall’altro. Molto bloccato l’attaccante nigeriano che deve continuamente vedersela contro i due difensori del Milan, Tomori e Kalulu. Nel primo tempo, più per le palle-gol create si da animo e voce a due episodi abbastanza discutibili nelle rispettive aree avversarie con Bennacer e Osimhen protagonisti. In entrambi casi, sicuro Orsato a lasciare andare. Nella ripresa, il canovaccio sembra lo stesso ma al al quarto minuto si rompe l’equilibrio. Punizione di Tonali, respinta della difesa azzurra e tiro strozzato di Calabria. Lestissimo Olivier Giroud ad anticipare tutti imitando la zampata del gol del pari in Inter-Milan di campionato. Il Napoli prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio ma gli azzurri faticano a costruire chiare palle-gol. Nel finale, gli ingressi di Mertens e Ounas provano a dare più frenesia all’attacco partenopeo. Ma le uniche occasioni potenziali arrivano da qualche conclusione poco precisa dell’algerino e di Elmas. All’85’, la più grande palla-gol per il Napoli con Osimhen che pescato in velocità conclude da una zona decentrata, bravo Maignan a difendere il palo. Dall’altra parte, ci prova Theo Hernandez a chiuderla col sinistro ma stavolta è Ospina a metterci una pezza. Il match termina 0-1. L’Inter scavalca il Napoli ma rimane momentaneamente seconda con una gara da recuperare.