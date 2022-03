Shevchenko: «Grazie a Milano, Milan e Inter per messaggio di solidarietà»

Un toccante Andriy Shevchenko ha rilasciato un’intervista su Che Tempo che Fa, trasmissione in onda su Rai 3. L’ex campione ucraino ha voluto ringraziare Milano e le due società Milan e Inter per aver trasmesso il suo messaggio di pace e solidarietà al popolo dell’Ucraina durante il Derby di Coppa Italia. Sono ore molto complicate e drammatiche per il Paese e per il Mondo intero

MESSAGGIO DI PACE − Le toccanti ma importantissime parole di Shevchenko: «Il mondo dello sport sta facendo tantissimo, la forza è enorme. Noi possiamo influire sulla gente e sulla loro mente. I bambini degli altri paesi ascoltano lo sport. Dobbiamo fare di più per fermare questa guerra. Chiedo a voi italiani di aprire il cuore a donne e bambini come voi avete fatto con me. Voglio ringraziare Milano, Milan e Inter, grazie per questo messaggio di solidarietà. Un messaggio per la pace».