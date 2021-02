Milan-Inter ha una novitÃ : primo derby stagionale senza Kolarov?

Milan-Inter ha una novità: primo derby stagionale senza Kolarov?

Nella sua prima stagione all’Inter Kolarov ha sempre giocato le sfide col Milan. In due derby su due si è trovato titolare. Succederà anche nel terzo?

DUE SU DUE – Milan-Inter di domenica sarà il terzo incrocio tra le due milanesi in questa stagione. Per i nerazzurri nei precedenti c’è stata una costante nella formazione titolare. Abbastanza inconsueta. Infatti in entrambe le sfide sulla sinistra della difesa Conte ha mandato in campo Kolarov.

SEMPRE COL MILAN – La coincidenza è notevole. Il serbo ha giocato in tutto sette partite da titolare. Due di queste, appunto, col Milan. 180 minuti totali sui 712 che ha giocato in stagione. Nella sfida di andata Kolarov è andato in campo a causa dell’assenza forzata di Bastoni causa Covid. In Coppa Italia invece si è trattato di una scelta precisa di Conte.

RISERVA – La domanda quindi ha senso di essere posta: Kolarov giocherà il suo terzo derby? Improbabile. Il titolare è Bastoni, senza discussione alcuna. In più le sue prestazioni contro i rossoneri, e Ibrahimovic in particolare, non sono state esattamente indimenticabili. Ma se per qualche coincidenza si vedesse l’11 in campo nessuno dovrebbe stupirsi.