Falcinelli: Â«Milan, oggi non sarÃ  facile! Lukaku e Ibrahimovic fortissimiÂ»

Falcinelli: «Milan, oggi non sarà facile! Lukaku e Ibrahimovic fortissimi»

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Falcinelli, ex attaccante della Primavera, oggi sfiderà il Milan in Europa League con la Stella Rossa. Intervistato da “TuttoMercatoWeb”, il calciatore ha parlato della sfida ma anche di Milan-Inter in programma domenica e la sfida Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.

VISTA DERBY – Falcinelli, attaccante oggi della Stella Rossa, sfiderà il Milan in Europa League: «La partita arriva nel momento perfetto per noi. I rossoneri vengono da una sconfitta, hanno il derby, poi ancora noi e la Roma. Speriamo che facciano rifiatare qualcuno. Sarà tosta, tirata, come tutte le partite in Europa. Ogni partita ha una storia a se. Ma se pensano di venire a fare una passeggiata o di giocare sotto ritmo capiranno subito che sbagliano. Poi il Milan è fatto di campioni. Però conta più il gruppo e sbagliare il meno possibile».

LUKAKU E IBRA – Falcinelli dice la sua in merito alla sfida tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: «Ibrahimovic spero che non giochi. È eccezionale, completo, uno dei migliori centravanti della storia del calcio. Chi tra lui e Lukaku? Sono fortissimi tutti e due. Lukaku quando è in forma è impressionante. È uno scontro tra due campioni. Domenica guarderò il derby. Ma prima abbiamo una partita importante noi».

SU STANKOVIC – : «Ci mette sempre pressione, tutti i giorni. Ogni partita è una finale. Per lui conta sempre la prossima partita».

Fonte: tuttomercatoweb.com