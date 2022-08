Il Milan si ferma contro l’Atalanta: salva Bennacer! Mini fuga dell’Inter

Finisce in parità Atalanta-Milan al Gewiss Stadium. Rossoneri sotto alla mezz’ora del primo tempo, gara ripresa solamente nel secondo tempo con Bennacer

PAREGGIO − Partita molto combattuta a Bergamo tra Atalanta e Milan con i rossoneri che vanno sotto alla mezz’ora. A trovare il gol per gli orobici ci pensa il discusso Ruslan Malinovskyi che insacca dentro un sinistro dal limite su assist del danese Maehle. Decisiva anche la deviazione di Pierre Kalulu. Primo tempo che si conclude sul vantaggio orobico nonostante il forcing rossonero. Nella ripresa, la squadra di Stefano Pioli pareggia i conti grazie alla rete di Isamel Bennacer. Il match termina 1-1. Risultato che favorisce l’Inter che sale in vetta insieme al Napoli in solitaria aspettando le uscite di Juventus e Roma.