Carboni entra e il Cagliari vince nel finale, Mulattieri torna al gol

Triplo impegno per i giocatori dell’Inter in prestito in Serie B questa sera. Carboni entra nel finale, debuttando in campionato con la maglia del Cagliari che vince all’87’ sul Cittadella in rimonta. Un KO invece per Fabbian con la Reggina, mentre Mulattieri torna al gol nel tris del Frosinone.

DI RIMONTA – Il Cagliari batte 2-1 in rimonta il Cittadella nella seconda giornata di Serie B. Esordio in campionato di pochi minuti, ma comunque positivo, per Franco Carboni che in questo inizio ha avuto qualche problema. Ancora una volta, come nelle precedenti uscite stagionali, i rossoblù vanno sotto: al 29’ lancio per Raul Asencio che si infila centralmente e fulmina Boris Radunovic. L’uomo della provvidenza per il Cagliari è Marco Mancosu, tornato giovedì pomeriggio. Il trequartista nel primo tempo colpisce la traversa di testa, poi al 72’ si butta in tuffo su cross di Zito Luvumbo e pareggia al nuovo esordio. Il triplo cambio di Fabio Liverani all’82’, con l’ingresso di Carboni già citato, porta subito al gol: passano cinque minuti, Antoine Makoumbou riceve sulla sinistra e salta un uomo per poi concludere sul primo palo.

BENE A METÀ – Serata invece storta per l’altro prestito Inter in Serie B, Giovanni Fabbian. Il centrocampista gioca novanta minuti con la Reggina in casa della Ternana ma perde 1-0. Al Liberati decide un gol di Anthony Partipilo al 26’. Bene Samuele Mulattieri, terzo prestito nerazzurro. L’attaccante chiude all’85’ il 3-0 del Frosinone sul Brescia, aperto da Luca Moro al 15’ e rifinito da Giuseppe Caso al 58’. Per Mulattieri si tratta del ritorno al gol dopo un lunghissimo digiuno.