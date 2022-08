LIVE Serie A, Atalanta-Milan ancora bloccata. Arnautovic apre a Bologna

La seconda giornata di Serie A prosegue con le due sfide delle 20.45, vale a dire Atalanta-Milan e Bologna-Verona. Di seguito le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti in tempo reale (premi F5 per aggiornare la pagina, o scrolla verso il basso se utilizzi l’APP)

ATALANTA-MILAN 0-0

1′ – Al via Atalanta-Milan

Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Toloi; Maehle, Koopmeiners, de Roon, Hateboer; Pasalic; Zapata, Malinovsky.

All. Gasperini

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.

All. Pioli

BOLOGNA-VERONA 1-0

21′ – Si aprono le marcature! A trovare la via del gol ci pensa Marko Arnautovic che arriva per primo su un pallone dalla destra, tocco di prima intenzione e palla in rete

1′ – Al via Bologna-Verona

Bologna: Skorupski; Bonifazi, Medel, De Silvestri; Cambiaso, Schouten, Dominguez, Kasius; Soriano; Arnautovic, Orsolini.

All: Mihajlovic.

Verona: Montipò; Retsos, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna.

All. Cioffi