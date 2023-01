Mattioli: «La sconfitta peserebbe di più per l’Inter. Derby partita a sé»

Mario Mattioli ha parlato così della partita di questa sera tra Inter e Milan a Riad in Arabia Saudita. Secondo il commento del giornalista su TMW Radio, i nerazzurri potrebbero perdere di più in caso di sconfitta.

PESO – Il peso della partita è elevato, Inter e Milan giocheranno un derby che vale tra l’altro un trofeo. Mario Mattioli ha dato questo parere da ospite sulle frequenze di TMW Radio: «La partita è importante, è un derby che ha storia a sé rispetto a tutte le altre gare. Le squadre si avvicinano con stati d’animo diversi. L’Inter, nonostante l’organico di gran lunga superiore, non riesce ancora a esprimersi e così a far fronte alle fasi critiche di alcune partite. Il Milan è in emergenza, è inferiore per i nomi ma ha dimostrato che può fare tanto con il gioco. Mi aspetto un match giocato bene, senza momenti morti. Ovviamente una sconfitta per l’Inter vorrebbe dire molto, per il Milan meno. I nerazzurri hanno un imperativo di vittorie per tante ragioni».