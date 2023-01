De Grandis: «Milan-Inter arma a doppio taglio: un motivo! Un insospettabile»

Stefano De Grandis, ospite a Sky Sport24, ha detto la sua sulla finale di Supercoppa tra Milan e Inter di questa sera. Il giornalista si è soffermato sulle abilità di Inzaghi nel preparare le finali e sulla possibile titolarità di Romelu Lukaku e Denzel Dumfries. Inoltre ha individuato quelli che potrebbero essere gli uomini chiave di questa finale.

ARMA A DOPPIO TAGLIO − Stefano De Grandis ha detto la sua sull’importanza psicologica della finale di Supercoppa per il Milan e L’Inter. Le sue parole: «Questa è una finale che rappresenta un’arma a doppio taglio per Inter e Milan. Chi vince si mette un titolo in tasca e salva la stagione. Però secondo me rischia tantissimo chi perde perché è quasi all’ultima spiaggia. Se non vinci oggi rischi infatti di non vincere nessun titolo. Per questo dico che è una partita delicata. Non solo perché è una finale di coppa, non solo perché è un derby, ma è l’occasione per arrivare a conquistare qualcosa».

ABILITÀ − Il giornalista ha poi sottolineato l’abilità di Simone Inzaghi nel preparare le partite decisive come le finali: «Inzaghi è uno che prepara molto bene le partite e prepara la squadra in base alle caratteristiche dell’avversario. Lui nelle sue prime 250 partite in Serie A è quello che ha vinto più titoli di tutti gli allenatori con quello stesso numero di partite. Quindi è uno preparato per studiare una gara secca come può essere una finale».

De Grandis su Lukaku e Dumfries e sui possibili uomini chiave del match

FUORI CONDIZIONE − De Grandis ha poi detto la sua sulla possibile titolarità di Romelu Lukaku e Denzel Dumfries: «Lukaku e Dumfries sono due giocatori diversi da quelli ammirati nelle stagioni passate. Entrambi attualmente sono fuori condizione. Il belga risente del lungo infortunio avuto che non gli ha permesso di essere in forma. L’olandese viene invece da un periodo si appannamento post Mondiale. Se valutiamo questo, tutti e due dovrebbero partire dalla panchina. È anche vero però che Lukaku è uno dei calciatori più decisivi nei derby, riuscendo ad andare in gol in 5 partite su 5 contro il Milan. Per questo motivo lasciarlo fuori diventa complicato».

UOMINI CHIAVE − Il giornalista ha poi chiuso individuando i possibili uomini chiave della finale: «Lautaro Martinez e Giroud arrivano da un momento differente. Nella finale Mondiale il trionfatore è stato l’argentino. Nella competizione però quello che ha giocato più partite è stato il francese, mentre il giocatore dell’Inter ha perso il posto da titolare. Al rientro in Italia invece Lautaro Martinez ha recuperato e Giroud ha perso la condizione. Se però andiamo ad analizzare il duello in chiave derby, il francese è stato più decisivo. Così come decisivo lo è stato Rafael Leao nel derby d’andata. Tra gli insospettabili che potrebbero essere decisivi mi viene in mente Skriniar. Lui è uno che ha sempre fatto abbastanza gol di testa ma in questa stagione è ancora a secco. Questa sera potrebbe essere la giusta occasione per sbloccarsi viste le difficoltà sui calci da fermo dei rossoneri. Attenzione però anche ad Acerbi. Per il Milan uno che potrebbe essere decisivo è invece Tonali».