Matri: «Per l’Inter la semifinale sarebbe un’impresa»

Alessandro Matri ha parlato nel programma Players Only su Dazn in vista della sfida tra Inter e Benfica in Champions League.

IMPRESA – Alessandro Matri ha parlato in vista della gara tra Inter e Benfica, valevole per i quarti di finale di Champions League: «Io queste partite le preparavo, ma non le giocavo. L’atmosfera, l’attenzione di quei giorni erano diverse. Questo è un fattore positivo per l’Inter. Secondo me riesce bene a staccare dal Campionato, lo ha già dimostrato. Ha l’opportunità di andare in semifinale che sarebbe un’impresa. Soprattutto pensando ai sorteggi. L’atmosfera può fare tanto. Non vedo però il giocatore che può fare la differenza. Vedo Lautaro molto spento. Secondo me deve giocare Lukaku. È l’unico che ha una gestione della palla che può servire tanto. Se non fai giocare Brozovic contro il Benfica lo perdi pe tutta la stagione secondo me».