Biasin su Lukaku: «Regole rispettate ma buonsenso calpestato!»

Biasin esprime il proprio parere sul comportamento adottato da Lukaku in Juventus-Inter e sul verdetto del Giudice Sportivo. Dopo aver parlato dei due giovani Bellanova e Asllani (vedi articolo), sulle frequenze di Radio Sportiva il giornalista dice la sua anche sulla vendita della società dell’Inter.

RIDICOLO – Fabrizio Biasin inizia il suo intervento con un accenno alla vendita dell’Inter. Il giornalista, poi, prosegue su Radio Sportiva, con un commento ai fatti di Juventus-Inter: «Cosa so sulla vendita dell’Inter? Sono fermo a quello che ho scritto a ottobre del 2022, quando la proprietà si è resa disponibile alla cessione. Però, a fronte di una richiesta molto importante, è difficile trovare compratori disponibili. Investcorp sembra avere un’interesse concreto ma vediamo se dall’altra parte c’è qualcuno disposto ad ascoltare. In Juvenuts-Inter, a livello di sentenza, ci sono almeno un paio di situazioni che non mi sono piaciute. Ridicolo che il Giudice Sportivo ha acclarato questi cori razzisti ma la squalifica rimane. Il regolamento è stato rispettato ma il buonsenso calpestato. Purtroppo siamo ancora in un sistema sbagliato. Se un giocatore come Kostic, insultato, esce dal campo a testa bassa si fa finta di niente. Se un giocatore – legittimamente – mette un dito sulla bocca come a dire “smettete di insultarmi” allora il mondo si accorge. Non dev’essere così, bisogna accorgersi a prescindere. Certe partite, come Juventus-Inter, vengono caricate in maniera eccessiva, e questa cosa può anche innervosire gli ambienti. Ma non devono diventare scuse perché parliamo di giocatori professionisti di alto livello. Gli allenatori e le società devono riuscire a mantenere un certo tipo di calma».

Biasin difende Lukaku sull’esultanza in Juventus-Inter

REAZIONE LEGITTIMA – Biasin continua a parlare dell’esultanza di Romelu Lukaku e dei cori razzisti rivolti al giocatore dell’Inter. Così il giornalista nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «I giocatori, purtroppo, devono capire e devono tacere, non rispondere alle provocazioni. Ma quando si parla di discriminazione razziali non ci sono giustificazioni e l’atteggiamento di un giocatore che scegli di rispondere è legittimo. Se si fosse girato e tornato a centrocampo forse noi oggi faremmo finta di niente. La nostra società, che butta polvere sotto al tappeto, per affrontare determinati temi ha bisogno del caos mediatico. Il gesto Lukaku è servito per far vedere che esiste questo problema, che non può essere giustificato da un fallo di campo. Tutti devono riuscire a fare come fatto da Mourinho con Stankovic. Quando riusciremo a farlo il mondo del calcio in Italia sarà qualcosa di migliore. È corretto che i giocatori facciano quello che ha fatto Lukaku fino a quando vengono lasciati soli, ovviamente nel limiti degli atteggiamenti. Lukaku non ha insultato i tifosi ma ha messo solo una mano sulla bocca. Sarebbe meglio denunciare a fine partite? C’è stato chi l’ha fatto ma spesso noi cerchiamo di minimizzare queste cose. La tendenza a far finta di niente è inaccettabile. Bisogna iniziare a fermare le partite. Lo devono fare tutti, giocatori sul campo, arbitri e gli stessi tifosi che sono attorno a quella minoranza. È evidente che Lukaku fosse nervoso, quello su Gatti era un fallo in ritardo e, probabilmente, meritava più del giallo. Ma gli errori di campo sono una cosa, quelli extra un’altra».