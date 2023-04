Biasin: «Per l’Inter Asllani è pronto, Bellanova no. Serve esperienza…»

Del poco utilizzo in campo di Asllani e Bellanova (vedi focus) da parte di Inzaghi se ne discute da tempo. Biasin, intervenuto su Radio Sportiva, rivela il pensiero dell’Inter nei riguardi dei due giovani. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”.

NON È L’ETÀ – Fabrizio Biasin rivela qual è il vero pensiero dell’Inter sui due giovani Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista dichiara: «Bellanova non trova spazio nell’Inter perché è giovane? L’età non centra. Se un giocatore è forte può giocare anche a 18 anni, se è in grado di stare in campo a certi livelli. Ma bisogna capire se n’è capace, altrimenti si rischia di fargli male. Per quello che mi hanno detto e fatto capire da casa Inter, Asllani potrebbe già essere pronto per giocare più minuti ad altissimo livello. Su Bellanova, invece, ci vuole un po’ più di tempo, magari passando prima da una squadra di mezza classifica che gli permetta di giocare di più e non ancora ad altissimo livello».