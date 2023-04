Paventi: «Inzaghi dispiaciuto, ma l’Inter è ancora in corsa»

Andrea Paventi descrive un Simone Inzaghi estremamente dispiaciuto. L’inviato di Sky Sport da Salerno commenta la conferenza stampa e le parole del tecnico dell’Inter dopo il deludente pari.

DISPIACERE – Andrea Paventi commenta in questo modo il momento dell’Inter, descrivendo lo stato d’animo di Inzaghi: «Le altre squadre stanno cominciando ad avere continuità, l’Inter non riesce invece. Nonostante questo Inzaghi è molto dispiaciuto, ma convinto che la squadra abbia le qualità per reagire. Lui parla di resilienza, non vede egoismi tra i calciatori e si dev’essere capaci di superare l’urto nel momento di difficoltà senza rompersi e rimanendo compatta. Lo richiede l’obiettivo che i nerazzurri devono raggiungere, il posto tra le prime quattro, e perché è tutta aperta la corsa. Ci si gioca la finale di Coppa Italia, le semifinali di Champions League con il Benfica. La squadra deve rimanere attenta, concentrata. Si costruiscono ventisei occasioni, sette-otto volte il portiere avversario fa miracoli, c’è dispiacere. Più di creare l’allenatore non può fare, i giocatori devono subentrare, tra cui Lukaku e Lautaro Martinez che hanno riconosciuto di essere responsabili per i gol più importanti sbagliati».