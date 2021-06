Materazzi: «Conte? Addio Inter come Mourinho ma lo rispetto. A Inzaghi dico…»

Materazzi, intervenuto in collegamento da Treviso su Sky Sport 24 durante l’edizione “Il calcio è servito”, ha parlato dell’addio di Conte e di Mourinho di qualche anno prima. Un augurio anche per Inzaghi e una battuta su Lukaku

CONTE COME MOU − Marco Materazzi ha paragonato gli addii dei due allenatori all’Inter, entrambi partenti dopo delle vittorie importanti: «Momento sbagliato quando è andato via José Mourinho, in quanto l’Inter poteva continuare a vincere. L’ho spronato anche a rimanere. Stessa cosa Antonio Conte, che ha costruito una grande squadra, ma la sua scelta è comprensibile. Lo rispetto, mi ha fatto vincere».

AUGURI A INZAGHI− Materazzi ha poi fatto i migliori auspici al nuovo tecnico dell’Inter. Il suo commento: «La società, prima di prendere Simone Inzaghi, gli ha esposto i suoi progetti. Inzaghi si merita la grande squadra. Scherzando gli dico di riportare lo scudetto del 5 maggio, glielo auguro da tifoso (sorride, ndr). Quanto alle cessioni, tutti cedibili tranne Romelu Lukaku, che fa 30 gol all’anno».