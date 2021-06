Paventi, inviato Sky per l’Inter, ha parlato in collegamento su Sky Sport 24 nell’edizione “Il calcio è servito”. Il giornalista ha commentato la stagione di Sensi e il suo possibile apporto che darà alla nuova Inter di Inzaghi

CON IL NUOVO ALLENATORE − Andrea Paventi ritiene Stefano Sensi parte del progetti di Simone Inzaghi, se starà bene. Le sue parole: «Da ottobre, Sensi ha giocato a singhiozzo. Pochissimi minuti giocati in tutta la stagione. A inizio anno avrebbe dovuto giocare al posto di Christian Eriksen, ma i tanti guai fisici non glielo hanno permesso. Se starà bene, Inzaghi lo dovrebbe sfruttare al massimo perché si cala nel 3-5-2». La condizione è se starà bene, appunto. Paventi si esprime così su Sensi in ottica Inter, mentre in ottica Italia il collega Giancarlo Padovan (vedi dichiarazioni) si dice molto meno positivo.