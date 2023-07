Martorelli: «Rapporto Inzaghi-dirigenza collaudato. Fiducia»

Oggi è iniziata la nuova stagione dell’Inter. Ci sono state le conferenze di Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi, Giocondo Martorelli ha parlato così su Sportitalia.

RELAZIONI – Il clima è più che ottimo in casa nerazzurra, Martorelli ne parla: «Il rapporto tra Inzaghi e i dirigenti è collaudato, c’è grande fiducia. Avere un anno in più di contratto è poca cosa, se la stagione non va bene l’esonero è sempre pronto. Non penso stiano cercando alternative al piacentino, sicuramente sono vigili a quello che succede. Se Inzaghi continuasse a far bene come quest’anno arriverà il rinnovo».