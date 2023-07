Trubin, smentito l’interesse dell’Arabia Saudita! Idea Inter chiara – Sky

Trubin resta un obiettivo principale dell’Inter per il dopo André Onana. Gianluca Di Marzio su Sky Sport smentisce l’interesse da parte dell’Arabia Saudita per il giovane portiere ucraino.

DOPO ONANA – Gianluca Di Marzio smentisce presunti contatti tra club dell’Arabia Saudita e Anatolij Trubin: «Oggi sono emerse voci di Trubin anche lui in Arabia Saudita, possiamo smentire perché non abbiamo avuto nessun riscontro. Che ci vada a 21 anni forse è un po’ esagerato, meglio fare un’esperienza in Europa e in Italia. Domani sarà importante capire se questo giro dei portieri andrà in porto con l’affare André Onana al Manchester United». Trubin e Sommer sono i primi nomi nella lista della dirigenza dell’Inter per sostituire il camerunese.