Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 13 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Ufficiale l’offerta per Romelu Lukaku, la seconda al Chelsea. 30 milioni di euro di base fissa più qualche milione di bonus per allontanare la concorrenza e chiudere subito. Si spera nell’esito positivo dell’operazione entro lunedì, quando i Blues partiranno per gli Stati Uniti. Il club meneghino ha comunicato poi l’acquisto di Yann Bisseck dall’Aarhus, oggi visite mediche e firme a Milano per il tedesco. Dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi arrivano indicazioni: servono due portieri per il post André Onana e un difensore. Merih Demiral è l’indiziato principale, oggi in sede si è visto anche l’agente di Alessio Cragno per la questione porta.

ACQUISTI UFFICIALI: Yann Bisseck (difensore, Aarhus), Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscatto, Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Ancora nessuna offerta dal Manchester United per Andrè Onana. Il weekend si avvicina, Erik ten Hag ha fretta di avere il suo nuovo portiere dall’Inter. Samir Handanovic e Alex Cordaz hanno concluso la loro esperienza nerazzurra, il club ha annunciato ufficialmente l’addio con due comunicati. Valentin Carboni passerà in prestito al Monza, sarà il secondo della famiglia dopo il fratello a gennaio scorso.

CESSIONI UFFICIALI: Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Samuele Mulattieri (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Frosinone, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Zinho Vanheusden (difensore, Standard Liegi) prestito dopo rientro prestito dall’AZ Alkmaar, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.