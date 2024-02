Il Marsiglia non vince più e anche l’Inter non sorride (per Correa)

Il Marsiglia pareggia 1-1 contro il Metz. La squadra di Gattuso non vince dal 17 dicembre in Ligue 1. L’apporto di Correa è pari a zero.

STOP − Il Marsiglia sfida il Metz al Velodrome. Parte dalla panchina Joaquin Correa, l’attaccante argentino in prestito dall’Inter. Pronti-via e dopo mezz’ora la partita per la squadra di Rino Gattuso si complica per il rosso diretto a Gigot. Ma il Marsiglia non si disunisce e anzi dopo undici minuti di secondo tempo trova addirittura il gol del vantaggio con Moumbagna. Il vantaggio però dura solo cinque minuti perché al 61′ Udol trafigge Lopez su assist di Camara. Zero minuti per Correa, che è rimasto in panchina per tutta la partita.