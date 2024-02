Salernitana all’inferno, l’Empoli ringrazia e vola! Nicola è un mostro

L’Empoli sbanca 3-1 l’Arechi di Salerno. La Salernitana, che venerdì sfiderà l’Inter, perde in casa nello scontro diretto salvezza.

COLPO ESTERNO − All’Arechi va in scena Salernitana-Empoli, vero e proprio scontro salvezza. La squadra di Pippo Inzaghi, ultima in classifica, prova a risalire la china con gli acquisti di Boateng e Manolas in difesa. Il greco, ufficializzato oggi, è in tribuna. Il primo tempo è a due facce: meglio l’Empoli durante la prima mezz’ora, poi esce la Salernitana. I toscani vanno subito vicini al vantaggio con Cerri, che dopo pochi minuti non trova di testa la rete dell’1-0. Ma al 23′, la squadra di Nicola passa in vantaggio con l’autorete di Zanoli, che insacca nella sua porta un cross di Cambiaghi. I campani provano a reagire provandoci con Dia e Kastanos. Nella ripresa, cresce il ritmo dei padroni di casa, che al 69′ trovano il pari con Weissman di testa. Ma proprio quando la partita sembra volgere al termine con un pareggio, all’87’ l’Empoli gela l’Arechi: sciocchezza di Pellegrino che causa rigore. Dal dischetto, non sbaglia il neo-acquisto Niang. Nel finale 3-1 di Cancellieri. La Salernitana non riesce a vincere e venerdì prossimo sarà ospite dell’Inter a San Siro.