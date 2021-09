Marocchi: «Inter, serve sfruttare le occasioni. Dzeko? Non si discute»

Giancarlo Marocchi, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24, ha parlato dell’Inter attesa dalla sfida di campionato contro il Bologna dopo la beffarda sconfitta di Champions League contro il Real Madrid.

SERVE CONCRETEZZA – Marocchi pone l’accento sul fatto che l’Inter ha perso contro il Real Madrid anche perché non è riuscita a sfruttare la grande mole di occasioni prodotte, finendo per essere punita in una delle poche vere palle gol concesse al club spagnolo: «L’Inter dovrebbe fare almeno un gol ogni tre occasioni, contro il Real Madrid almeno due dovevano essere fatti. Poi il Real Madrid esteticamente è più bello. Contro il Bologna metterei Lautaro Martinez e Correa, ma non per punire Dzeko. Dzeko sa giocare e non mi metto a metterlo in discussione. Dzeko ha 35 anni e fa sempre le cose che mi aspetto. Poi Inzaghi ne ha tre che può far ruotare, anche se Lautaro Martinez è meglio resti là»