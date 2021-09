Vieri: «Inter, se non fai gol alla fine te lo fanno! A centrocampo…»

Vieri vede nelle tante occasioni sprecate dall’Inter il motivo per cui è arrivata la sconfitta contro il Real Madrid. L’ex attaccante nerazzurro, parlando a Bobo TV sul suo canale Twitch, elogia poi il centrocampo dei blancos.

FERMA SUL PIÙ BELLO – L’Inter ha avuto tante occasioni mercoledì sera, ma non è riuscita a concretizzarle. Per Christian Vieri è il vero motivo della sconfitta: «Se non fai gol alla fine te lo fanno. Hanno avuto delle occasioni, sembrava che il Real Madrid potesse prendere gol da un momento all’altro. Poi hanno iniziato il possesso: a centrocampo Casemiro, Luka Modric e Federico Valverde sono forti…»