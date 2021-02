Marocchi: Â«Inter offensiva ma attenzione alla Lazio! Ha tutte le carteÂ».

Marocchi: «Inter offensiva ma attenzione alla Lazio! Ha tutte le carte».

Condividi questo articolo

Giancarlo Marocchi

Prima di Inter-Lazio, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A, Giancarlo Marocchi, opinionista dagli studi di “Sky Sport” ha parlato delle scelte di Antonio Conte oggi.

INTER OFFENSIVA – Prima di Inter-Lazio, Marocchi dagli studi Sky ha parlato così delle scelte dei due tecnici: «Inter molto offensiva con Ivan Perisic sulla fascia, ha una mentalità di attaccante ma dovrà legarsi bene con Alessandro Bastoni per lavorare bene contro Lazzari. Christian Eriksen può battere qualche calcio di punizione, calci d’angolo e quindi Conte è andato in quella direzione anche per quello. Inter rischia in contropiede? La Lazio cerca di tenere i ritmi piuttosto bassi e ha iniziato a proteggere il proprio portiere con tutti i giocatori. I tre difensori e gli esterni danni una mano e così è tornata una Lazio vincente contro la quale devi stare attento sia se difendi alto sia se difendi basso. Sono curioso cosa succederà a centrocampo visto Nicolò Barella, il migliore tra gli italiani, e il centrocampo della Lazio».