Inter-Lazio, Lukaku risponde presente: doppietta! Al 45′ Ã¨ 2-0

Inter-Lazio, Lukaku risponde presente: doppietta! Al 45′ è 2-0

Condividi questo articolo

Lukaku – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Termina il primo tempo di Inter-Lazio, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A. Nei primi quarantacinque minuti a decidere è la doppietta di Romelu Lukaku, per ora i nerazzurri sorpassano il Milan in testa alla classifica.

PRIMO TEMPO – Dopo un primo quarto d’ora di gara piuttosto equilibrato senza grosse occasioni, la partita si sblocca al 22′, quando Lautaro Martinez entra in area e viene contrastato fallosamente da Hoedt. Romelu Lukaku si presenta sul dischetto e con grandissima freddezza spiazza totalmente Reina portando in avanti i nerazzurri. Nonostante il gol subito, gli ospiti non si demoralizzano e tengono bene testa agli avversari anche con un pressing asfissiante. Al 38′ Samir Handanovic è chiamato al primo intervento della partita, su un tiro dalla distanza di Ciro Immobile indirizzato velenosamente all’angolino, lo sloveno è bravo a neutralizzarlo. Al 40′ contropiede magistrale dei nerazzurri, con Christian Eriksen che chiude con un bell’assist a Lautaro Martinez, il quale non riesce però a trovare il tap-in vincente, venendo anticipato da un’ottima uscita di Reina. Nel finale di primo tempo esce la squadra nerazzurra, con un’altra grande occasione per Romelu Lukaku che raccoglie a rimorchio un bell’assist di Lautaro Martinez, il pallone però non è abbastanza angolato per impensierire Reina. Al 45′ Marcelo Brozovic vince un contrasto sulla trequarti biancoceleste, il pallone rimpalla su Lazzari e finisce sui piedi di Romelu Lukaku che non sbaglia. Inizialmente l’assistente annulla per fuorigioco, ma il VAR certifica che il passaggio arriva proprio dal giocatore della Lazio rendendo così valida la posizione del belga: 2-0.

INTER 2 – 0 LAZIO

MARCATORI: rig. Lukaku (I) al 22′ e al 45′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Andrei Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

LAZIO (3-5-2): 25 Reina; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Stefan Radu; 29 Lazzari, 21 S. Milinkovic-Savic, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 11 Correa, 17 Immobile (C).

A disposizione: 71 Alia; 7 Andreas Pereira, 14 Hoedt, 16 Parolo, 18 Escalante, 19 Lulic, 20 Caicedo, 32 Cataldi, 37 Musacchio, 92 Akpa Akpro, 94 Muriqi, 96 Fares.

Allenatore: Simone Inzaghi

Note: Rigore su Lautaro Martinez (I) al 21′ ; Ammoniti: Hoedt (L) al 14′, Lukaku (I) al 26′; Sostituzioni: /; Recupero: 3′ (PT);