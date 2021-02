Leiva: Â«Inter grande favorita per lo Scudetto! Chance per vincere ancoraÂ»

Leiva: «Inter grande favorita per lo Scudetto! Chance per vincere ancora»

ROME, ITALY – FEBRUARY 07: Lucas Leiva of SS Lazio during the Serie A match between SS Lazio and Cagliari Calcio at Stadio Olimpico on February 07, 2021 in Rome, Italy.

Leiva ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Lazio, sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

FAVORITI – Lucas Leiva parla così prima del fischio d’inizio di Inter-Lazio: «Grandissima partita, una chance per continuare a vincere. Siamo in un buon momento ma affrontiamo una squadra che secondo me è la favorita per lo scudetto. Noi stiamo pensando di rimanere in zona Champions che è il nostro obiettivo, se riusciamo a vincere oggi andiamo a sei punti dal Milan ma non pensiamo troppo avanti. Proviamo a vincere ogni partita, oggi affrontiamo la grande favorita per quest’anno».