Marocchi: “Inter, obbligo vincerne 5-6! Giocatori rilassati lontano da Conte”

Per Marocchi l’Inter deve fare un filotto di vittorie consecutive, come da abitudine di Conte alle ripartenze. L’ex centrocampista di Bologna e Juventus, ospite di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha fatto una battuta su come i giocatori si siano “riposati” durante lo stop.

SQUADRA DA FILOTTO – Giancarlo Marocchi si aspetta tanti punti dall’Inter nelle prossime giornate di Serie A: «Ha l’obbligo di vincere le prossime cinque o sei. Vuoi perché nettamente superiore delle squadre che affronta, vuoi perché tutte le volte che parte Antonio Conte fa un po’ di vittorie consecutive. Si sono rilassati a casa, fortunatamente, i giocatori e sono stati lontani da Conte per un po’ di tempo, perché è un martello (ride, ndr). Lo conosciamo tutti, quindi ci sta: me l’aspetto l’Inter, quasi non l’accetterei neanche un’Inter che non ne vince meno di cinque o sei».