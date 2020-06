Bucciantini: “A Conte l’Inter dà il sudore, lui vuole il sangue. Trovi…”

L’Inter di Conte sarà impegnata oggi alle ore 19.30 contro il Sassuolo, dopo il successo nel recupero di campionato con la Sampdoria. Marco Bucciantini, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato di come i nerazzurri potrebbero ancora avere possibilità di lottare per il vertice in Serie A.

UNA MANCANZA – Per Marco Bucciantini l’Inter può ancora migliorare in un dato: «Deve trovare un po’ più equilibrio, magari dare un po’ meno all’inizio ma tenere. Perché poi se non segna due gol, che gli sono sempre bastati, non vince: uno non è mai bastato, in questo periodo. Io l’ho trovata una squadra in cui anche nell’inserimento di Christian Eriksen c’è il solito generale, nel senso graduato, Antonio Conte che ha apparentato tutti col sudore. Gli danno il sudore: lui vorrebbe il sangue, se trova il sangue l’Inter lotta fino alla fine».