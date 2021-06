Marianella: «Perisic, mi ha sorpreso tanto. Decisivo per la Croazia»

Massimo Marianella, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha elogiato Ivan Perisic. Il giocatore dell’Inter sta facendo un ottimo Europeo, avendo già realizzato due gol e un assist con la Croazia

DECISIVO − Marianella elogia l’ottimo Europeo di Perisic: «A me ha sorpreso tanto Ivan Perisic, lui è stato decisivo. Ha fatto due gol molto importanti sia contro la Repubblica Ceca che contro la Scozia per il 3-1 finale. Inoltre, ha fatto anche un assist molto bello in quest’ultima partita. Poi, difensivamente è encomiabile, copre sempre in maniera attenta e costante».