Longhi: «Inter, dopo Hakimi bisognerà vedere. Ristrettezze evidenti»

Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, ha parlato del mercato dell’Inter non nascondendo un certo scetticismo a causa dei problemi finanziari della società nerazzurra.

BISOGNA LAVORARE – Bruno Longhi parte dalla sempre più probabile cessione di Achraf Hakimi al PSG per introdurre il suo pensiero sul mercato che farà l’Inter. Il giornalista sportivo non nasconde un certo scetticismo dovuto alle ristrettezze economiche della società che la costringono alla cessione di Hakimi: «L’Inter cede Hakimi e bisogna vedere chi cederà ancora. Per mantenere la leadership dovrà lavorare sul mercato e con ristrettezze economiche evidenti».