Marianella: «Milan, derby opportunità! Inter gioca bene, ma…»

Massimo Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter e del Milan, che si affronteranno domenica

DELUSO – Queste le parole di Marianella: «Derby? Può essere una grande opportunità per il Milan. La storia ci insegna che la squadra che sta meno bene entra più arrabbiata in una partita del genere. Certo è un rischio perché l’Inter sta giocando bene ed è una squadra molto forte. Ha anche vinto la Supercoppa e questo rimarrà nella mente delle due squadre per come l’ha vinta, ma può essere una chance migliore possibile per cambiare la stagione con uno schiocco di dita».