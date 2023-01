Skriniar-PSG, Inter detta tempi e cifre! Proposto Tanganga: la risposta – AP

L’Inter attende un rilancio del PSG per Skriniar che potrebbe anche partire subito qualora il club francese accontentasse le richieste dei nerazzurri. Intanto, secondo le ultime di Alfredo Pedullà, la dirigenza interista detta i tempi e insegue due profili in particolare. Ricevuta una proposta nelle ultime ore

TEMPI CHIARI – L’Inter è disposta a far partire subito Milan Skriniar in direzione Parigi, ma non aspetterà in eterno: “L’Inter aspetta fino a stasera per Skriniar. Devono essere 15 più bonus. Conferme sul gradimento per Demiral anticipato ieri sera (insegue Becao), decide l’Atalanta. Lindelof e Kehrer no, proposto Tanganga che oggi non riscalda”, così Alfredo Pedullà.