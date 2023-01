Skriniar, Inter punta a Demiral: Atalanta fa il prezzo! Ecco quando l’offerta

Skriniar è in uscita dall’Inter e a sua volta il club nerazzurro è alla ricerca di un sostituto che avrebbe individuato in Demiral. Secondo le ultime di DAZN, l’accordo con il calciatore c’è già ma l’Atalanta ha fatto la sua cifra

SOSTITUTO INDIVIDUATO – Milan Skriniar è promesso sposo del PSG che potrebbe anche presentare un’offerta più alta dei 10 milioni già messi sul tavolo dell’Inter, che a sua volta chiede almeno 15. Il rilancio dei francesi ancora non è avvenuto ma nel frattempo la dirigenza interista ha individuato in Demiral il sostituto ideale. Non è un’operazione semplice seppur l’accordo tra il club e il giocatore ci sia già, manca però quello con l’Atalanta che chiede 15 milioni. L’Inter non presenterà un’offerta ufficiale se prima non si sblocca la cessione di Skriniar.