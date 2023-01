Marianella: «Inter, un vantaggio. PSG-Skriniar, mi aspetto una cosa»

Massimo Marianella ha elogiato l’Inter e il suo stato di forma, non solo in campionato ma anche in Champions League. Negli studi di Sky Sport, il telecronista ha fatto il punto su un vantaggio in particolare che i nerazzurri possono vantare e su ciò che si aspetta sulla trattativa PSG-Skriniar

ATTACCO VARIEGATO – Massimo Marianella ha elogiato l’Inter per i suoi risultati in Europa: «È stata un’Inter che ha fatto una serie di ottimi risultati ed è sfortunata anche a livello arbitrale contro il Monza. La partita con il Barcellona è stata la svolta. Continuo a pensare che non sia stata data la giusta dimensione ai nerazzurri a quanto fatto in Europa in un girone tostissimo. Ha un’identità con un cuore difensivo molto forte e degli esterni che salgono molto bene. Può giocare con un attacco diverso avendo due punte di peso come Dzeko e Lukaku, due punte di movimento come Lautaro Martinez e Correa e li può anche mixare».

OFFERTA – Marianella ha poi rivelato ciò che si aspetta sul futuro immediato di Milan Skriniar: «Io mi aspetto che il PSG questa settimana faccia un’offerta all’Inter per Skriniar. Hanno problemi in difesa e se vuole avere un’alternativa in più penso proprio che possa valere la pena fare un tentativo per averlo subito».