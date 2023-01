Zenga: «Skriniar? Inter ha fatto il suo. Correa ragazzo straordinario»

Walter Zenga negli studi di Sky Sport ha analizzato lo stato dell’Inter a pochi minuti dalla partita contro l’Empoli. L’ex portiere nerazzurro si è soffermato particolarmente sulla vittoria della Supercoppa Italiana, sulla situazione di Milan Skriniar e il rendimento di Joaquin Correa

SITUAZIONI SIMILI – Walter Zenga ha parlato con gioia della vittoria della Supercoppa Italiana, per poi fare il punto sulla situazione di Milan Skriniar: «Ero a Riad e ho visto la vittoria dal vivo, è stato bellissimo. Quando vinci le cose diventano ancora più belle e stasera c’è il giusto coronamento di questa partita. Skriniar? Vorrei ricordare che fu lo stesso per Perisic l’anno scorso e nessuno gli disse nulla. L’Inter ha fatto quello che doveva fare su Skriniar, ma ricordiamoci che si tratta di un difensore. Adesso si perdono spesso i giocatori a zero, ma si vanno a prendere anche giocatori a zero».

CARATTERE STRAORDINARIO – Zenga ha poi parlato del rendimento di Joaquin Correa e del suo rapporto con l’ambiente Inter: «Io ho una bellissima opinione di Correa, che ho allenato alla Sampdoria. È un ragazzo che ha necessità assoluta di sentirsi benvoluto. Giocare a San Siro non è semplice, alcuni giocatori presi di mira reagiscono. Ma lui ha un carattere diverso. È un ragazzo straordinario, ma deve anche sentire l’affetto».