Stramaccioni: «Skriniar? Serve uno specialista come sostituto! Correa…»

Andrea Stramaccioni, ospite su Supertele – trasmissione di Dazn – prima del fischio d’inizio di Inter-Empoli. L’ex tecnico nerazzurro ha detto la sua su Skriniar e Correa

SPECIALISTA − Andrea Stramaccioni prima della gara: «Condivido le scelte di Inzaghi, Correa e de Vrij sono due suoi fedelissimi. Giusto tenere vivo tutto il gruppo dopo la vittoria in Supercoppa Italiana. Serve l’apporto di ognuno. Sostituto Skriniar? Difficile perché l’Inter gioca a tre, va cercato quindi lo specialista. L’unica volta che Skriniar non ha giocato, ha giocato D’Ambrosio come centrale di destra e non de Vrij. Quindi serve proprio uno specialista per quella zona di campo. Difficile rinunciare al PSG non solo per l’offerta economica ma anche perché potrà giocare in una squadra stellare con Messi, Neymar e Mbappé».